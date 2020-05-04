اشتية يرفع توصية للرئيس عباس بشأن تمديد حالة الطوارئ

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنه رفع توصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تجديد حالة الطورئ لمدة شهر.



وأضاف اشتية، عبر "فيسبوك"، إن ذلك جاء عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة وبعد استمزاج آراء مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.



وتابع اشتية: "تم تكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المصاغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة، وسوف ينظر الرئيس بهذا الامر غداً".



وأكمل اشتية: "في حال الموافقة على التوصية فسوف تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية"، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ إنتهت عند منتصف هذه الليلة.



رام الله - دنيا الوطن