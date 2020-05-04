شؤون فلسطينية

اشتية يرفع توصية للرئيس عباس بشأن تمديد حالة الطوارئ

اشتية يرفع توصية للرئيس عباس بشأن تمديد حالة الطوارئ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنه رفع توصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تجديد حالة الطورئ لمدة شهر.

وأضاف اشتية، عبر "فيسبوك"، إن ذلك جاء عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة وبعد استمزاج آراء مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وتابع اشتية: "تم تكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المصاغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة، وسوف ينظر الرئيس بهذا الامر غداً".

وأكمل اشتية: "في حال الموافقة على التوصية فسوف تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية"، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ إنتهت عند منتصف هذه الليلة.

أخبار ذات صلة

وكيل &#34;الصحة&#34; بغزة: ثلاثة سيناريوهات متوقعة بشأن فيروس (كورونا) بالقطاع

وكيل "الصحة" بغزة: ثلاثة سيناريوهات متوقعة بشأن فيروس (كورونا) بالقطاع

وزير الجيش الإسرائيلي يُصادق نهائياً على مشروع استيطاني بالخليل ويُصادر أراضٍ فلسطينية

وزير الجيش الإسرائيلي يُصادق نهائياً على مشروع استيطاني بالخليل ويُصادر أراضٍ فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بشهر رمضان الفضيل

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بشهر رمضان الفضيل

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بالجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 68 حالة

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بالجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 68 حالة

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

بيان مُهم للكتل الهندسية رداً على نقابة المهندسين بمحافظات غزة

بيان مُهم للكتل الهندسية رداً على نقابة المهندسين بمحافظات غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

قوات الاحتلال تستولي على معدات حفر بئر مياه ورافعة جنوب قلقيلية

قوات الاحتلال تستولي على معدات حفر بئر مياه ورافعة جنوب قلقيلية

مديرية شمال غزة تكشف خطتها استعداداً لامتحان الثانوية العامة بظل جائحة (كورونا)

مديرية شمال غزة تكشف خطتها استعداداً لامتحان الثانوية العامة بظل جائحة (كورونا)

المباحث تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال غزة

المباحث تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال غزة

الحركي للمهندسين: حماس ترفض اجراء انتخابات النقابة ما لم تُدفع اشتراكات العضوية

الحركي للمهندسين: حماس ترفض اجراء انتخابات النقابة ما لم تُدفع اشتراكات العضوية

الرجوب: تأجيل اجتماع اللجنة المركزية إلى الثلاثاء المقبل

الرجوب: تأجيل اجتماع اللجنة المركزية إلى الثلاثاء المقبل

منوعات

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد &#34;أم هارون&#34; ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد "أم هارون" ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

شاهد: غضب من برنامج تلفزيوني أساء لزوجة الرسول

شاهد: غضب من برنامج تلفزيوني أساء لزوجة الرسول

شاب وسيم يخطف الأضواء في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاب وسيم يخطف الأضواء في "رامز مجنون رسمي"

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

صدمة لجمهور عمرو واكد بسبب تمثيله مع ميا خليفة

صدمة لجمهور عمرو واكد بسبب تمثيله مع ميا خليفة

بشرى تسقط في موقع تصوير مسلسلها.. والطبيب: &#34;الدم لا يصل إلى المخ&#34;

بشرى تسقط في موقع تصوير مسلسلها.. والطبيب: "الدم لا يصل إلى المخ"

متحدث MBC يحسم الجدل حول إيقاف &#34;رامز&#34;.. ويكشف حقيقة تدخل السعودية بوقف باسم يوسف

متحدث MBC يحسم الجدل حول إيقاف "رامز".. ويكشف حقيقة تدخل السعودية بوقف باسم يوسف

عربي

الحكومة المصرية تسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية

الحكومة المصرية تسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية

اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل

اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل

الأردن يُسجل صفر إصابات بفيروس (كورونا) لليوم السادس على التوالي

الأردن يُسجل صفر إصابات بفيروس (كورونا) لليوم السادس على التوالي

المغرب يُسجّل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجّل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس (كورونا)