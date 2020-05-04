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الصحة الإسرائيلية تُنشر آخر إحصائية لوفيات وإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تُنشر آخر إحصائية لوفيات وإصابات بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية، عن تسجيل 3 وفيات و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 16208 إصابة من بينها 232 حالات وفاة.

ووفقًا للمعطيات، تماثل 9749 مريضًا للشفاء، واستقر عدد الإصابات النشطة عند 6227 شخصا، بعد تعافي 188 مريضا خلال الساعات الـ24 الماضية، بارتفاع تجاوز نسبة الـ 2 بالمئة.

وكانت الصحة الاسرائيلية قد أوضحت في حصيلتها مساء الأحد، حول انتشار فيروس "كوفيد 19" في سرائيل، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 6064 مريضًا بالطيفية، بالإضافة إلى 69 حالة متوسطة و94 حالات خطيرة، 76 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.

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