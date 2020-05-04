الحكومة المصرية تسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية

قررت الحكومة المصرية يوم أمس الأحد، السماح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية.





ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فإن السماح جاء، بشرط العمل بما لا يزيد على 25% من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية أيار/مايو وتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس (كورونا).





وقال بيان للحكومة المصرية: إن الفنادق ملزمة بتوفير عيادة وطبيب مقيم حتى يتسنى لها العودة للعمل وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم.



وشملت الاشتراطات تسجيل الضيوف الكترونيا وإخضاع العاملين لفحوص سريعة للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات وتوفير طابق بالفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر لحالات الاشتباه أو المكتشف إصابتها بالفيروس.



وقالت الحكومة إنها ستسمح للفنادق بالعمل بنسبة 50% من طاقتها اعتبارا من أول حزيران/يونيو.



وألزمت الحكومة الفنادق بعدم السماح بإقامة أفراح أو حفلات أو أي أنشطة ترفيهية أو تقديم النرجيلية أو تنظيم "بوفيهات" مفتوحة. وستعتمد مطاعم الفنادق بدلا من ذلك على قوائم أطعمة معدة سلفا وإتاحة مساحات أوسع بين الطاولات.



وتسبب الفيروس في توقف نشاط قطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 إلى 15% في الناتج المحلي الإجمالي مما أسفر عن خسائر تقدر بمليار دولار شهريا.



وأوقفت الحكومة رحلات الطيران الدولية لنقل الركاب وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي وفرضت حظر التجول ليلا.



وسجلت مصر 6465 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و429 وفاة حتى يوم الأحد، فيما خففت القيود خلال شهر رمضان وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها وقلصت مدة حظر التجول.



رام الله - دنيا الوطن