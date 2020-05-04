الاستخبارات الأمريكية: الصين أخفت مدى تفشي (كورونا) بهدف تخزين الإمدادات الطبية

قالت وثائق استخبارية أمريكية اليوم الاثنين: إنه يعتقد لدى مسؤولين أن الصين أخفت مدى تفشي فيروس (كورونا) بهدف تخزين الإمدادات الطبية.



وتشير الوثائق الاستخبارية الأمريكية، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، أن الصين لم تبلغ منظمة الصحة العالمية، طوال شهر كانون الثاني/يناير أن (كورونا) يعدي كي تشتري المعدات الطبية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد: إن هناك "عددا كبيرا من الأدلة" على أن الفيروس خرج من مختبر صيني، لكنه لم يجادل بشأن استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين، غودين غاليا، أعلن أن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها المنظمة العالمية للمشاركة في التحقيق في ظهور فيروس (كورونا) المستجد.



رام الله - دنيا الوطن