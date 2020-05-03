شؤون فلسطينية

وزير الجيش الإسرائيلي يُصادق نهائياً على مشروع استيطاني بالخليل ويُصادر أراضٍ فلسطينية

وزير الجيش الإسرائيلي يُصادق نهائياً على مشروع استيطاني بالخليل ويُصادر أراضٍ فلسطينية
نفتالي بينيت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، إنه صادق بشكل نهائي على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراضٍ فلسطينية في الخليل؛ لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، فضلاً عن إقامة مصعد لهم.

وسمح بينت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، لـ "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي"، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة، التي سيتم مصادرتها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بمصادرة مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي.

وشدد بينت، من خلال مصادقته على ضرورة "تنفيذ المشروع دون تأجيل"، وذلك في أعقاب حصوله على مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة إلى مصادقة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

وكان بينت قد أعلن نهاية شباط/ فبراير الماضي، خلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة باسم (نوفي كراميم) في مدينة الخليل المحتلة، أنه صادق على تخطيط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي.

وقال: "يجب فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (كريات أربع) الواقعة شرقي المدينة، والحرم الإبراهيمي ومحيطه".

أخبار ذات صلة

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بشهر رمضان الفضيل

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بشهر رمضان الفضيل

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بالجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 68 حالة

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بالجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 68 حالة

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

بيان مُهم للكتل الهندسية رداً على نقابة المهندسين بمحافظات غزة

بيان مُهم للكتل الهندسية رداً على نقابة المهندسين بمحافظات غزة

قوات الاحتلال تستولي على معدات حفر بئر مياه ورافعة جنوب قلقيلية

قوات الاحتلال تستولي على معدات حفر بئر مياه ورافعة جنوب قلقيلية

مديرية شمال غزة تكشف خطتها استعداداً لامتحان الثانوية العامة بظل جائحة (كورونا)

مديرية شمال غزة تكشف خطتها استعداداً لامتحان الثانوية العامة بظل جائحة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر

قوات الاحتلال تستولي على معدات حفر بئر مياه ورافعة جنوب قلقيلية

قوات الاحتلال تستولي على معدات حفر بئر مياه ورافعة جنوب قلقيلية

المباحث تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال غزة

المباحث تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال غزة

الحركي للمهندسين: حماس ترفض اجراء انتخابات النقابة ما لم تُدفع اشتراكات العضوية

الحركي للمهندسين: حماس ترفض اجراء انتخابات النقابة ما لم تُدفع اشتراكات العضوية

الرجوب: تأجيل اجتماع اللجنة المركزية إلى الثلاثاء المقبل

الرجوب: تأجيل اجتماع اللجنة المركزية إلى الثلاثاء المقبل

رئيس البرلمان العربي يُرحب بتقرير الجنائية تأكيد ولايتها على الأراضي الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي يُرحب بتقرير الجنائية تأكيد ولايتها على الأراضي الفلسطينية

منوعات

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد &#34;أم هارون&#34; ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد "أم هارون" ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

شاهد: غضب من برنامج تلفزيوني أساء لزوجة الرسول

شاهد: غضب من برنامج تلفزيوني أساء لزوجة الرسول

شاب وسيم يخطف الأضواء في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاب وسيم يخطف الأضواء في "رامز مجنون رسمي"

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

صدمة لجمهور عمرو واكد بسبب تمثيله مع ميا خليفة

صدمة لجمهور عمرو واكد بسبب تمثيله مع ميا خليفة

بشرى تسقط في موقع تصوير مسلسلها.. والطبيب: &#34;الدم لا يصل إلى المخ&#34;

بشرى تسقط في موقع تصوير مسلسلها.. والطبيب: "الدم لا يصل إلى المخ"

متحدث MBC يحسم الجدل حول إيقاف &#34;رامز&#34;.. ويكشف حقيقة تدخل السعودية بوقف باسم يوسف

متحدث MBC يحسم الجدل حول إيقاف "رامز".. ويكشف حقيقة تدخل السعودية بوقف باسم يوسف

عربي

اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل

اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل

السعودية: تسجيل ارتفاع حاد وغير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا

السعودية: تسجيل ارتفاع حاد وغير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا

الصحة الاماراتية: تسجيل سبع وفيات بكورونا و564 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الاماراتية: تسجيل سبع وفيات بكورونا و564 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء المصري: سنستخدم حالة الطوارئ بشكل متوازن

رئيس الوزراء المصري: سنستخدم حالة الطوارئ بشكل متوازن