وزير الجيش الإسرائيلي يُصادق نهائياً على مشروع استيطاني بالخليل ويُصادر أراضٍ فلسطينية

نفتالي بينيت

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، إنه صادق بشكل نهائي على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراضٍ فلسطينية في الخليل؛ لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، فضلاً عن إقامة مصعد لهم.



وسمح بينت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، لـ "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي"، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة، التي سيتم مصادرتها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بمصادرة مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي.



وشدد بينت، من خلال مصادقته على ضرورة "تنفيذ المشروع دون تأجيل"، وذلك في أعقاب حصوله على مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة إلى مصادقة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس.



وكان بينت قد أعلن نهاية شباط/ فبراير الماضي، خلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة باسم (نوفي كراميم) في مدينة الخليل المحتلة، أنه صادق على تخطيط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي.



وقال: "يجب فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (كريات أربع) الواقعة شرقي المدينة، والحرم الإبراهيمي ومحيطه".