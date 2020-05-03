شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بشهر رمضان الفضيل

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بشهر رمضان الفضيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، الاثنين، ربيعيا لطيفاً نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2020/05/05: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأربعاء 2020/05/06: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق حتى الساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

الخميس 2020/05/07: يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويبقى الجو باردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر:

1-  تشكل السيول في بعض الاودية المنخفضة

2-  شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة.

3-  خطر التزحلق على الطرقات. 4-تدني مدى الرؤيا الافقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-13 21-10 17-9 بيت لحم 24-13 21-10 17-9
رام الله والبيرة 23-12 20-9 16-8 طولكرم 26-16 23-13 19-11
نابلس 25-14 21-11 18-10 قلقيلية 26-16 23-13 19-11
جنين 28-16 24-12 20-11 سلفيت 24-13 21-10 17-9
طوباس 28-16 24-12 20-11 روابي 25-14 21-11 18-10
الخليل 23-12 20-9 15-8 غزه 25-17 21-14 20-12
أريحا 31-19 28-16 24-15 خانيونس 25-17 21-14 20-12
الأغوار الشمالية 29-17 26-14 22-13 رفح 26-16 22-13 21-11

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