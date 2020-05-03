دولي

الولايات المتحدة تُسجّل 1857 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تُسجّل 1857 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، 1857 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

كما تم تسجيل 32156 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك، ليرتفع عدد الوفيات 67155 والإصابات إلى 1148004.

من جهة أخرى، قالت شركة الأدوية السويسرية (روش): إنها حازت على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبار للأجسام المضادة؛ لتحديد ما إذا كان شخص ما قد أصيب بفيروس (كورونا) من قبل.

وذكر توماس شينيكر، رئيس قسم علم التشخيص في شركة (روش)، أن الشركة تهدف إلى زيادة إنتاج الاختبارات بأكثر من الضعف من حوالي 50 مليوناً في الشهر إلى أكثر من 100 مليون بنهاية العام، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

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