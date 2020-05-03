شؤون فلسطينية

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني في عَمّان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
جرى في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني؛ لمواجهة وباء (كورونا)، امتداداً لمبادرات الخير والعطاء، وتنفيذاً لأوامر خادم الحرمين الشريفين بالوقوف مع شعبنا، ودعمه بالمستلزمات الطبية في مواجهة خطر انتشار الوباء.

وتبلغ قيمة هذه المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي، تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية، تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من: أوروبا، والصين، والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية، وفق وكالة (وفا). 

وتهدف المساعدات إلى تدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية شعبنا والحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد – 19).

بدوره، نقل مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، تحيات وتقدير الرئيس محمود عباس لهذه المكرمة الملكية الطبية، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق، على مواقف الدعم السياسي والاقتصادي المتواصلة لشعبنا الفلسطيني، وقضيتنا العادلة.

وحضر مراسم حفل التدشين: رمزي خوري، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن، عطا الله خيري، وسفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، سعود بن عبد العزيز الحزيم.

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