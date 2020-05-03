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اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل

اعتباراً من الأربعاء.. الأردن تسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تزامناً مع عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لليوم السادس توالياً، تسمح الأردن اعتباراً من الأربعاء، لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل. 

وتقرر فتح جميع القطاعات الاقتصادية، اعتبارًا من الأربعاء، بما فيها التي لم يكن سمح لها بالعمل بشكل كامل، وفق ما قال وزير الصناعة طارق الحموري.

وأضاف: "تقرر لها السماح بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75%"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

كما قررت الحكومة، بحسب الوزير الحموري، "إلزام أصحاب المنشآت باتباع أقصى درجات الحذر والحد من ممارسات نقل العدوى، وفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين".

وكان وزير الصحة، سعد جابر، أعلن في المؤتمر ذاته، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالمملكة.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات، توقف عند 460، منها 9 وفيات، و370 حالة شفاء.

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