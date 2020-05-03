ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بالجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 68 حالة





وقالت الوزارة في بيان مقتضب على (تويتر): إن حالة الوفاة للمواطن إسماعيل عبد اللطيف (75 عاماً) في ولاية (كاليفورنيا).





وأضافت الخارجية: أن عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم ارتفع إلى 68 حالة وفاة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة الأمريكية.