ارتفاع عدد وفيات (كورونا) بالجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 68 حالة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة الأمريكية.
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب على (تويتر): إن حالة الوفاة للمواطن إسماعيل عبد اللطيف (75 عاماً) في ولاية (كاليفورنيا).
وأضافت الخارجية: أن عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم ارتفع إلى 68 حالة وفاة.
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