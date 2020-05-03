إخطار إسرائيلي بوقف العمل في عريشين زراعيين جنوب بيت لحم



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن العريشين يقعان في منطقة "الصوانة" بالبلدة، وأن الاحتلال أخطر بوقف العمل فيهما بحجة عدم الترخيص، ويعودان للمواطن رائد خليل جودة من بلدة الخضر.



وأشار بريجية إلى أن الاحتلال هدم قبل خمسة أيام ثلاثة عرش في أراضي منطقة الشعف بالبلدة، تعود لعائلة موسى، بحجة عدم الترخيص.





رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً بوقف العمل في عريشين زراعيين، جنوب بيت لحم.