قلقيلية: ضبط لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر





وضبط الجهاز وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بالتعاون مع جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، 283 كيلوغرما من لحوم دجاج وحبش مجهولة المصدر ودون بطاقة بيان باللغة العربية، في إحدى قرى محافظة قلقيلية.



وأوضح أن جهة الاختصاص في مديرية الزراعة أقرت التحفظ على الكمية المذكورة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.











رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأحد، كمية كبيرة من لحوم الدجاج والحبش مجهولة المصدر وبلا بطاقة، في قلقيلية.