الطيران الإسرائيلي يتسلل لأجواء لبنان ومرتفعات الجولان ويُنفذ طلعات استطلاعية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي، تسلل إلى داخل الأجواء اللبنانية، اليوم الأحد، قادماً من مرتفعات الجولان، ونفذت طلعات استطلاع فوق المناطق الحدودية مع سوريا.



وأوضحت الوكالة، أنه تمت مشاهدة طائرات إسرائيلية في السماء فوق منطقة العرقوب، وحاصبيا، ومزارع شبعا، وسلسلة جبال جبل الشيخ.



وبحسب الوكالة، ظهرت طائرة إسرائيلية، بدون طيار، بعد الظهر قادمة من البحر، وحلقت في السماء فوق مباني الضاحية الجنوبية لبيروت.



يشار إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية، بعثت في 16 نيسان/ أبريل، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، احتجت فيها على قيام طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف سيارة عندما اقتربت من معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية، لكن ركابها لم يصابوا بأي أذى.

رام الله - دنيا الوطن