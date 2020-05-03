تفاصيل إطلاق رجل أمن أردني النار على السفارة الأمريكية بعمان

قالت مديرية الأمن العام الأردنية، إن أحد عناصرها أطلق عن طريق الخطأ عدة طلقات نارية باتجاه السفارة الأمريكية في عمان في حادث لم يسفر عن إصابات.



وقالت مديرية الأمن العام، في بيان أصدرته مساء الأحد: "في مساء هذا اليوم وأثناء قيام أحد رجال الأمن بالوظيفة الرسمية في محيط السفارة الأمريكية خرجت عدة طلقات من سلاحه بالخطأ"، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف البيان أن الطلقات "أصابت جداراً إسمنتياً خارجياً ولم تقع أية إصابات تذكر"، مشيرا إلى أنه تم "فتح تحقيق في الحادثة".





رام الله - دنيا الوطن