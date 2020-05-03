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المغرب يسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس (كورونا)

المغرب يسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" منذ أسبوعين، إذ أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة بلغت 174 حالة إصابة جديدة ليصل مجموع الإصابات المؤكدة 4903.

وسجلت وزارة الصحة 182 حالة شفاء جديدة ليصبح مجموع المتعافين 1438، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة وبذلك يبلغ مجموع الوفيات 174 حالة وفاة، وفق وكالة (سبوتنك).

وكانت الحكومة المغربية قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى غاية 20 أيار/ مايو المقبل.

ويعيش المغاربة منذ 20 آذار/ مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، ويمنع منعا بات على المواطنين الخروج بعد السادسة مساء.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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