قوات الاحتلال تستولي على معدات حفر بئر مياه ورافعة جنوب قلقيلية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على معدات حفر بئر مياه، ورافعة، جنوب قلقيلية.



وأفاد المواطن جمال عرار في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الاحتلال اقتحم موقع العمل بين أراضي قريتي راس عطية ومغارة الضبعة جنوب قلقيلية، واستولى على المعدات، بعد أن سلم العاملين إخطارا بوقف العمل فورا.



وأشار عرار إلى أن المعدات تعود للمواطن نعيم عبد القادر، والأرض التي يعمل فيها تعود للمواطن تيسير محمد مراعبة.