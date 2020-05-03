14 حالة وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

سجلت مصر اليوم الأحد، 14 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة في البلاد، أن هناك 272 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك، وفق ما أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد.



ويشكل هذا الرقم، تراجعاً في وتيرة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في مصر، حيث بلغ في الأول من آيار/مايو 358 حالة وفي اليومي التالي، 298.



وبوفاة 14، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في مصر 429 شخصاً، فيما خرج 40 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وجميعهم مصريون.





رام الله - دنيا الوطن