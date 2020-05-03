"الإعلام" تدعو للمشاركة بموجة بث موحد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

اليوم العالمي لحرية الصحافة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الإعلام الإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأنباء الشريكة ضمن موجة البث الموحد التي تطلقها الوزارة منذ بداية أزمة (كورونا) مطلع آذار/مارس الماضي من مقرات الاذاعات الرئيسية الشريكة الى المشاركة في موجة البث الخاصة بعنوان

"اليوم العالمي لحرية الصحافة: جائحة (كورونا) والعمل الإعلامي في الأزمات الوبائية ".



وتنطلق الموجة يوم غد الاثنين من مقر راديو نغم في قلقيلية على الموجة 99.7FM من الساعة 9-11 ليلا.



يمكن للاذاعات الشريكة والراغبة بالاشتراك الربط على http://radionagham.com/live او من خلال رابط البث على (فيسبوك)، http://213.6.76.82:8000/nagham.mp3

والتواصل مع رائد عمر لتنسيق اضافة اسم المؤسسة المشاركة بالبث وشعارها على 0597334466 او على مدير مكتب الوزارة في نابلس ناصر جوابرة 0594010647 او مدير مكتب وزارة الاعلام في الخليل خالد خنا على 0592051195 لتسهيل عملية الربط التقني.