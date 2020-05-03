شؤون فلسطينية

مديرية شمال غزة تكشف خطتها استعداداً لامتحان الثانوية العامة بظل جائحة (كورونا)

مديرية شمال غزة تكشف خطتها استعداداً لامتحان الثانوية العامة بظل جائحة (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل مديرية التربية والتعليم في شمال غزة استعداداتها وترتيباتها الفنية والإدارية الخاصة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المرتقبة في 30 من الشهر الجاري.

وفي هذا الخصوص، عقد مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، اجتماعين مهمين مع مدراء المدارس الثانوية، ولجنة التجهيز والمتابعة على التوالي؛ لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة (كورونا).

واستعرض العرابيد آخر التطورات والتعليمات الفنية والإدارية المتعلقة بسير الامتحانات، مشيراً إلى أن الأمور تسير وفق ما هو خطط لها؛ بما يضمن توفير بيئة مناسبة ومميزة للطلبة لخوض الامتحانات، متمنيا لجميع الطلبة النجاح والتوفيق.

وفي هذا السياق، أوضح العرابيد أنه ونظرا للظروف التي فرضتها جائحة (كورونا9، وفي إطار التنسيق المتواصل مع وكالة الغوث (أونروا) سيتم الاستعانة بسبعة مدارس من مدارس (أونروا) لتكون جزءاً من اللجان الخاصة بعقد الامتحانات لهذا العام.

ولفت إلى أنه وفي سياق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، سيتم الاكتفاء بعدد 15 طالباً، فقط داخل كل قاعة صفية، لضمان الحد من الاختلاط.

أما على صعيد توزيع بطاقات الجلوس على الطلبة، فأشار إلى أنها ستتم يوم الأحد المقبل في المدارس، وذلك وفق إجراءات احترازية مشددة، لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

ومن المقرر أن يشارك 5661 طالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام على مستوى مديرية الشمال، موزعين على 37 لجنة، 9 منها لطلبة الفرع العلمي، والباقية لجميع الفروع.

يشار إلى أن مديرية شمال غزة تضم خمسة تخصصات في الثانوية العامة وهي: (العلمي- والعلوم الإنسانية "الأدبي"، والشرعي، والريادة، والمهني).














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