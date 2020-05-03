دولي

إيطاليا: تراجع حاد لعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) واستعدادات لتخفيف إجراءات العزل

إيطاليا: تراجع حاد لعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) واستعدادات لتخفيف إجراءات العزل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في أقل حصيلة يومية منذ العاشر من آذار/مارس، سجلت إيطاليا اليوم الأحد، 174 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

ويعد هذا الرقم انخفاضاً كبيراً عن اليوم الذي سبقه، والذي سجل 474 حالة وفاة، فيما يشير ذلك إلى إمكانية تخفيف إجراءات العزل.

ووبالنسبة للإصابات، أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، بتراجع عددها بشكل حاد إلى 1389 مقابل 1900 يوم السبت.

وتستعد إيطاليا لتخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام المفروضة منذ ثمانية أسابيع، وهي الأطول في أوروبا، اعتباراً من يوم الاثنين.

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