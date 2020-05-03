شؤون فلسطينية

المباحث تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال غزة

المباحث تعتقل مطلقي النار صوب مواطن شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت المباحث العامة في شمال غزة، إنها ضبطت أربعةً من المتهمين في قضية إطلاق النار على المواطن "ر.ش" في منطقة دوار (زمو) شمال قطاع غزة والذي أصيب على إثرها بجروح خطيرة.

ووفق وكالة (الرأي) فقد أوضح المقدم رائد البنا، مدير دائرة مباحث شمال غزة، "أن المباحث العامة توجهت إلى منطقة دوار زمو برفقة دورية من شرطة محافظة الشمال فور تلقيها معلومات تفيد بإطلاق نار تعرض له أحد المواطنين أدى لإصابته داخل سيارته".

وأضاف البنا "أنه وبعد المعاينة الأولية لمكان الحادثة تبين وجود المواطن "ر.ش" مصاباً داخل سيارته من نوع جيب التي تعرضت لإطلاق النار ووجود "20" ظرف فارغ في المكان".

وذكر أنه تم تكليف لجنة خاصة للعمل الفوري في القضية وكشف ملابساتها وخيوطها وعمل تحريات واسعة تم خلالها استرجاع للكاميرات القريبة من مكان الحادثة.

وأكد أنه تم الوصول لمطلقي النار الأربعة وهم: المدعو " أ.خ " والمدعو "ح.خ"، والمدعو "خ.خ"، والمدعو "ج.خ" .

وأوضح أن المذكورين اعترفوا على قيامهم بتخطيط مسبق لتنفيذ عملية إطلاق النار على المذكور علما بأنه تم استدعاء بعض الشهود وسماع شهاداتهم حول الواقعة .

ولفت المقدم البنا إلى أنه تم تحويل المتهمين الأربعة وملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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