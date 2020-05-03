الحكومة الاردنية تقرر رفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الأردنية في بيان، اليوم الأحد، أنها رفعت جميع القيود على النشاط الاقتصادي، في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول في المملكة.



وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، قد قال: "إن الإيجاز الإعلامي الحكومي حول مستجدات كورونا سيتضمن إعلان أمر الدفاع رقم 10 الذي يتناول تعديل بعض تطبيقات قانون ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعلان جملة قرارات وتوجهات اقتصادية مستقبلية".



وبين العضايلة أن وزير الصناعة والتجارة والتموين سيغلن عن قرارات متعلقة باستئناف العمل لبعض القطاعات والمنشآت.