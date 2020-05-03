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الصحة الاماراتية: تسجيل سبع وفيات بكورونا و564 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الاماراتية: تسجيل سبع وفيات بكورونا و564 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الإماراتية اليوم الأحد عن تسجيل 7 حلات وفاة و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 126 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 14163، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتماثل 99 مريضا للشفاء من كورونا في الإمارات خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2763 شخصا.

وتمثل أرقام اليوم أكبر قفزة شهدتها حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الإمارات، وتتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (561 إصابة).

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