الخليل: القبض على 11 شخص من أصحاب البسطات لاعتدائهم على عناصر الشرطة

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، القبض على 11 شخصا من أصحاب البسطات والباعة المتجولين وذلك بعد اعتدائهم على عناصر الشرطة أثناء عملهم بمدينة الخليل.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وخلال عمل الشرطة وطواقم البلدية في تنظيم الأسواق ومنع التعدي على الشوارع والأرصفة بمنطقة وسط البلد بمدينة الخليل، قام عدد من أصحاب البسطات بالاعتداء على عناصر الشرطة المتواجدة في المكان مما أسفر عن إصابة 3 منهم بجروح.



وأضافَت بأنه وعلى ضوء ذلك تدخلت الشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنظام وتمكنوا خلال ذلك من إلقاء القبض على 11 شخص من المعتدين وتوقيفهم.