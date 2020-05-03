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الصحة البريطانية: 327 وفاة جديدة بكورونا في المستشفيات

الصحة البريطانية: 327 وفاة جديدة بكورونا في المستشفيات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 327 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات إنجلترا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 21800 وفاة.

وأكدت هيئة الصحة الوطنية، أن أعمار الضحايا الجدد للوباء تتراوح بين 46 و101 عام، مشيرة إلى أن 17 منهم في سن يتراوح بين 47 و97 عاما لم يكونوا يعانون من أمراض أخرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتمثل حصيلة وفيات اليوم في مستشفيات إنجلترا انخفاضا مقارنة مع إحصائيات يوم أمس (370 وفاة).

وسجلت في مستشفيات عموم المملكة المتحدة حسب إحصاءات يوم أمس 28131 وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، ومن المتوقع أن تصدر وزارة الصحة البريطانية حصيلة يومية جديدة في وقت لاحق من اليوم.

ويفترض أن العدد الحقيقي لضحايا كورونا في بريطانيا يتجاوز بشكل ملموس الأرقام التي تنشرها السلطات الصحية لكونها لا تضم الوفيات خارج المستشفيات، وخاصة في دور رعاية المسنين.

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