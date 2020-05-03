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  • الكيلة: كل شهر تذهب ميزانية الى مستشفيات القدس مقابل الخدمات التي نستفيد منها

  • الكيلة: بتعليمات من الرئيس والحكومة فإن مستشفيات القدس من اولوياتنا

  • الكيلة: عاد إلى أرض الوطن 361 مواطن قادمين من الأردن وتم اخذ العينات اللازمة

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) ومجموع الإصابات يرتفع إلى 522

وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) ومجموع الإصابات يرتفع إلى 522
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين، بفيروس (كورونا) في منطقة الطور بالقدس.

وقالت الكيلة خلال الايجاز الحكومي: إن مجموع الإصابات ارتفع إلى 522، فيما تعافت ثلاث حالات جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 106 متعاف.

وأوضحت أن جميع الحالات مستقرة، ولا يوجد حالات في العناية المركزة، فيما الحالات النشطة عددها 412 بينهم 259 في القدس.

وأكدت الوزيرة أن 361 مواطنًا فلسطينيًا عادوا اليوم من الأردن، وأخذت عيناتهم، وهي قيد الفحص، وستصدر النتائج الساعة الثامنة.

وفي سياق آخر، أشارت الكيلة إلى أنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، فإن مستشفيات القدس هي الأولوية، مضيفة: "كل شهر تذهب ميزانية إلى مستشفيات القدس مقابل الخدمات التي نستفيد منها".

ولفت إلى أن وزارتها وضعت رؤيتها بخصوص حالة الطوارئ، وعما اذا ستستمر، ورفعت هذا الأمر إلى الرئيس محمود عباس، لاتخاذ القرار النهائي فيها.

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