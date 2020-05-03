الخارجية: 1266 إصابة بكورونا بين الجاليات الفلسطينية و67 حالة وفاة وتعافي 508









وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزارة، على استمرار توزيع المساعدات والطرود الغذائية للمحتاجين من الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين.



وفيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن":



تابع فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع اللجنة الفنية التي شكلت من قبل مجلس الوزراء عودة الدفعة الاولى من المواطنين العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية الى ارض الوطن، وذلك ضمن إجراءات وبروتوكولات صحية معتمدة في كلا الجانبين الفلسطيني والاردني على ان يتم استكمال عودة كافة العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الايام المقبلة وعلى دفعات.





وقام فريق العمل بالوزارة بتزويد اللجنة الفنية بكشوفات العائدين للدفعة الاولى والتي وصلت صباح هذا اليوم الاحد الموافق ٣ايار، وبدورها قامت اللجنة الفنية بتزويد الكشوفات لكل من وزارة الصحة، المحافظين والشرطة لعمل اللازم من طرفهم، حيث تولت شرطة المعابر استقبال المواطنين القادمين وتسجيلهم، وتولت وزارة الصحة فحص القادمين واخد العينات اللازمة منهم .





في حين تولى محافظ اريحا والاجهزة الامنية تيسير وتسهيل مجمل العملية، على ان يتابع بقية المحافظين نقل القادمين من اريحا الى محافظاتهم وأماكن سكنهم على ان يخضعوا للحجر المنزلي، وسيتم متابعتهم خلال تحميل تطبيق خاص لهذا الغرض على هواتفهم النقالة. ويؤكد فريق العمل انتهاء عملية دخول الدفعة الأولى من المواطنين العالقين في الأردن الشقيق لهذا اليوم الاحد، حيث وصل عددهم 361 مواطناً.



أكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية تسجيل حالتي وفاة جديدتين للمواطنين نائل نبيه سليم تادرس (33) عاماً في ولاية شيكاغو، و ادريس صالح (90) عاما في ولاية ميتشغن بعد صراع طويل مع الكورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 44 حالة وفاة، كما تم تسجيل إصابتين جديتين بالفيروس في صفوف الجالية في ولاية ميتشيغن ليصبح عدد الاصابات في أمريكا حتى اللحظة 687 إصابة.





يفيد الفريق المختص ان مركز الجالية الفلسطينية في ديربورن/ميتشيغن بالتنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات والمسؤولين في الولاية يقوم بتقديم ما يلزم من خدمات لأبناء الجالية خاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث قام المركز بالاتصال بعدد من السيدات الفلسطينيات المتطوعات في المدارس يقمن بالمساعدة في توزيع 500 وجبة ساخنة يوميا على ابناء الجالية الفلسطينية والعربية، وكذلك توزيع صناديق مواد غذائية 3 مرات اسبوعياً لكي لا يبقى انسانا بحاجة الى اية مساعدة، وبناءً على توجيهات فريق العمل المختص تم البحث والتفتيش عن أحد المواطنين المفقودين منذ سنوات وتم العثور على مكان تواجده ويجري العمل لترتيب اتصال بينه وبين ذويه في محافظة جنين. قام المركز بترتيب حجز بطاقة عودة لاحد المواطنين على الخطوط الاردنية الى عمان.



تؤكد سفارات دولة فلسطين لدى دول امريكا اللاتينية ان جاليتنا في تلك الدول اثبتت مجدداً فاعليتها ودورها المحوري في اعمار وتطوير المجتمعات التي يعيشون فيها والوقوف الى جانبها ومساعدتها في ظل هذه الجائحة، وهذا بدوره يعكس ايجاباً على مكانة دولة فلسطين في هذه القارة.





ويعود ذلك الى حقيقة ان جاليتنا في امريكا اللاتينية، والتي يفوق عددها ما يقارب ٧٥٠ ألف، تتمتع بمكانات كبيرة فمنهم رؤساء ووزراء ونواب برلمان واطباء وأصحاب نفوذ ورجال تجارة وصناعة وزراعة، وكلٍ يقدم ما يستطيع من خلال موقعه وتخصصه، حيث شهدت دول مثل فنزويلا تدفق اطبائنا الخريجين من جامعاتها الى مستشفياتها للمساعدة في هذه الجائحة، وكان لرجال الاعمال في غواتيمالا والسلفادور وتشيلي والاوروغواي العديد من المساهمات المالية لمن هم بحاجة للمساعدة، خاصة في مناطق مهمشة واحياءٍ فقيرة.





تستمر سفاراتنا في التواصل مع رؤسا الجالية ورؤساء النوادي الفلسطينية وطلابنا من اجل التأكد من ان جميع ابناء شعبنا في القارة بصحة جيدة، وتنسق معهم في نشاطاتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية لما فيه مصلحة لفلسطين. ويؤكد السفراء انه لا يوجد اي اصابات جديدة، ليبقى عدد الاصابات الكلي في القارة اللاتينية ١٧ اصابة في كل من البرازيل والبيرو وتشيلي وحالة وفاة واحدة في البرازيل، تعافي 8 حالات: 4 البيرو، 1 في تشيلي 3 البرازيل. وهذا يعني ان الحالات التي ما زالت مصابة موجودة في صفوف جاليتنا في البرازيل وعددها 8.



تواصل لجنة الطوارئ في اسبانيا والمشكّلة من السفارة والجالية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية متابعة أوضاع الجالية والطلبة وتقدم خدماتها لهم وللمواطنين الاسبان على حد سواء، في اعلان تضامن كامل ومتواصل مع اسبانيا في مواجهة وباء كورونا، خاصة الدور الإنساني والمهني الذي يقوم به الأطباء الفلسطينيون في معالجة مصابي الكورونا من جميع الجنسيات.





وتتواصل لجنة الطوارئ باستمرار مع جميع شرائح الجالية لأعداد قاعدة بيانات تفصيلية لهم، وتحديد المحتاجين منهم، خاصة في ظل تواجد عدد كبير من اللاجئين الجدد دون تسويات قانونية لوضعهم. قامت لجنة الطوارئ بحملة واسعة لجمع التبرعات بناءً على قاعدة البيانات التي تم جمعها حيث تم توزيع مساعدات نقدية للعائلات والطلبة المحتاجين خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث شملت 44 مواطناً وطالباً و24 عائلة ولا زال التوزيع مستمر، وهنا تشيد لجنة الطوارئ بدور لجنة رجال الاعمال الفلسطينية الأوروبية وبجميع المتبرعين سواء افراد او مؤسسات.





وفي ذات الوقت تتابع لجنة الأطباء الفلسطينيين في اسبانيا والمشكّلة من مختلف التخصصات تقديم الخدمات والاستشارات الطبية لأبناء الجالية الفلسطينية والعربية، كما تواصل لجنة الاستشارات القانونية تقديم خدماتها خاصة للإخوة اللاجئين وتجيب على استفساراتهم، وتقوم في ذلك بالبحث عن فرص عمل لعدد من المواطنين في مجال الزراعة سعياً لتسوية أوضاعهم واقاماتهم بشكل قانوني. تؤكد السفارة عدم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين.



اكدت سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولكسمبورغ تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في مركز اللجوء سانت انترويد، وبذلك ارتفع عدد المصابين إلى 85 إصابة منذ بداية الجائحة في بلجيكا واصابة واحدة في لوكسمبورغ، منها حالتان في المستشفى.





تواصل السفارة تقديم المساعدات لأبناء الجالية حيث قدمت 16 مساعدة جديدة، ليصبح اجمالي ما قدمته السفارة 125 مساعدة منذ بداية الأزمة، وقدمت السفارة 242 وجبة افطار رمضانية لفلسطينيين متواجدين في أربعة مراكز لجوء في مدينتي بروكسل ولييج البلجيكيتين، وستواصل تقديم وجبات للفلسطينيين في مراكز اللجوء في المدن البلجيكية الأخرى.





تقوم السفارة بالتواصل مع مراكز اللجوء للوقوف على اوضاع الفلسطينيين المتواجدين هناك وحث ادارات هذه المراكز على تقديم كل ما يحتاجونه والاتصال بالسفارة لوضعها في صورة تطورات تأثير هذه الجائحة على طالبي اللجوء خاصة الفلسطينيين المتواجدين في هذه المراكز. تقوم السفارة بمتابعة اوضاع الجالية باستمرار والاتصال بهم، ولقد تم الاتصال بجميع الطلاب المتواجدين هناك.



منذ بداية الإعلان عن إجراءات الطوارئ في كوت ديفوار فيما يخص جائحة كورونا، قامت سفارة دولة فلسطين وبناء على تعليمات معالي​ وزير الخارجية د. رياض المالكي باتخاذ كل الاجراءات الوقائية بهذا الخصوص، ​ فقد تم منح العاملين اللذين يستعملون المواصلات العامة اجازة وكذلك السيدات، واقتصر العمل في السفارة على السفير والدبلوماسي الموجود في السفارة، علماً بعدم وجود جالية فلسطينية مقيمة​ في كوت ديفوار أو طلبة يدرسون في الجامعات.



منذ بداية جائحة كورونا، فان سفارة دولة فلسطين لدى نيجيريا لم تغلق ابوابها وظل الطاقم على رأس عمله على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع، وقامت السفارة بإنشاء مجموعة (جروب) للجالية الفلسطينية في جميع الولايات النيجيرية على الواتس اب، وايضا تم ارسال نموذج معلومات عامة عن جميع المتواجدين لتعبئته من قبل أبناء الجالية في نيجيريا.





كما وتم إنشاء صندوق وطني فلسطيني لمساعدة الجالية لأي طارئ بمبلغ عشرة آلاف دولار مقدمة من رجال أعمال فلسطينيين وتحت إشراف السفارة، وتم تقديم تبرع مالي من الجالية لشراء طرود غذائية للمحتاجين النيجيريين، وتم توزيع أكثر من​ ثلاثة آلاف طرد في عدة ولايات مما كان له الأثر الإيجابي جدا لدى السلطات النيجيرية.





هناك زوجان عالقان من قطاع غزة وتم التواصل مع سفير جمهورية مصر العربية لدى نيجيريا لتأمين سفرهم على الطائرة المصرية في حال تم اجلاء الرعايا المصريين، حيث وعد خيرا اذا حصل على موافقة القاهرة. ومن جانب آخر، قامت السفارة ومنذ شهرين بتأمين سكن لشاب فلسطيني من الإمارات العربية المتحدة. والسفارة على تواصل مفتوح مع الجالية الفلسطينية وتقوم بتزويدهم بالإرشادات الفورية. تتواصل السفارة مع ابناء الجالية الفلسطينية في جمهورية بنين لحصر اعداد الفلسطينيين هناك.



تتابع سفارة دولة فلسطين في جمهورية جنوب افريقيا باهتمام أمور الجالية الفلسطينية، حيث تعمل على التواصل معهم باستمرار للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية.





وحافظت السفارة على استمرار عمل القسم القنصلي رغم الحجر والاغلاق الذي فرض على جنوب أفريقيا ابتداء من تاريخ ٢٦ آذار ولغاية الان، من خلال تقديم الخدمات القنصلية اليومية والطارئة والتي لم تكن كبيرة نظرا لمحدودية عدد الجالية. كما قدمت السفارة مساعدات مالية لثلاث طلاب فلسطينيين في مدينة كيب تاون، وتتابع حالتين اضافيتين ترغبان بالعودة فورا الى قطاع غزة إضافة إلى المجموعة المسجلة سابقا والبالغ عددها ٢١ شخصا. تؤكد السفارة انه لم يتم تسجيل اية إصابة سواء من طاقم السفارة او من الجالية الفلسطينية.



افادت القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة تسجيل حالة وفاة بالأمس لزياد محمد عطوان 66 عاماً من أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية ليبلغ عدد الوفيات في صفوفها 3. من الجدير ذكره ان السلطات السعودية المختصة لا تقوم بالإعلان عن جنسية المصابين من جهة، وان العائلات والافراد المصابين يفضلون عدم الإفصاح عن الإصابات من جهة اخرى، ومع ذلك تواصل القنصلية العمل لحصر اعداد الإصابات في صفوف الجالية من خلال اتصالها المباشر مع الأطباء الفلسطينيين والمراكز الصحية لمرض الكورونا.





وتفيد القنصلية انه تم حتى الان تم حصر 10 إصابات مؤكدة في صفوف الجالية موزعة بين الحجر الصحي في المستشفيات والفنادق المخصصة للإصابات الخفيفة، وان العمل جاري لاستكمال حصر اعداد جميع المصابين.



تواصل لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا متابعة أوضاع الجاليات والطلبة في الأقاليم الايطالية للاطمئنان عليهم، وتفيد اللجنة أن جميع أبناء الجالية والطلبة بخير ولم يسجل بينهم أية إصابات جديدة ليبقى عدد الاصابات 17 حالة. وتشير السفارة الى وفاة أحد الأطباء الفلسطينيين في مدينة سيكو قرب فيشينزا مقاطعة فينتو شمال إيطاليا بسبب معاناته من مرض السرطان، وان الاخبار التي تحدثت عن سبب وفاته بسبب فيروس كورونا غير صحيحة.



تفيد بعثة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج انه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية ليبقى عدد الإصابات تسعة: ثمانية في مدينة بيرغن وواحد في أوسلو، ويتم التواصل معهم يوميا وابداء الاستعداد لتقديم اية مساعدة لهم عند الحاجة. جميع الإصابات المسجلة هي في وضع صحي مستقر وقيد الحجر المنزلي.



اكدت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا انه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة، وتعافي حالتين من الحالات المصابة ليرتفع عدد حالات التعافي الى 4.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتبرين الفلسطينية، بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج، وصل الى 1266 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات ليصل الى 67 حالة، اما بالنسبة للمتعافين فقد وصل عددهم الى 508 حالات.جاء ذلك، خلال التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، حول تطورات اصابات الجاليات الفلسطينية في دول العالم بفيروس كورونا.