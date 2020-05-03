لجنة المتابعة الحكومية بغزة: إلغاء إجراءات (كورونا) مرتبط بسلوك المجتمع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، محمد عوض، حرص الجهات الحكومية على أهمية تحقيق الأمن الصحي، من خلال زرع ثقافة الحرص والوعي لدى المجتمع، والتباعد فيما بينهم وارتداء الكمامات واتباع سبل الوقاية، باعتبارها خطوط عريضة لمواجهة (كورونا)، بل والخروج من هذه المرحلة، وعودة الحياة اليومية الى سابق عهدها.



وقال عوض، خلال لقائه مع الوجهاء والمخاتير لإطلاعهم على سبل مكافحة (كورونا): إن التزام المواطنين البقاء في بيوتهم وعدم الخروج الا للضرورة، سيرسم ملامح المرحلة المقبلة وتخفيف الإجراءات المتبعة، ويساهم بكل قوة في إنجاح الجهود الحكومية، في ظل صعوبة الوضع الصحي والمجتمعي معاً.



وأوضح أنه مع بداية شهر رمضان المبارك توقع الجميع عودة صلاة الجماعة في المساجد، لكن استمرار إغلاقها أن قرار إغلاق المساجد هو قرار صعب، لكنه اتخذ حفاظًا على النفس البشرية ووقايةً من وباء (كورونا).



ولفت إلى إن إلغاء القيود والإجراءات الوقائية المتبعة في قطاع غزة يتطلب من المواطنين تغيير سلوكهم الاجتماعي والتباعد فيما بينهم وارتداء الكمامات واتباع سبل الوقاية.



وأضاف: تسلسل الإجراءات كانت الهدف الأول في مواجهة كورونا من قبل العمل الحكومي، فكان قرار إغلاق المعابر، ومن ثم دخول العالقين تدريجياً، عقب الانتهاء من إنشاء مستشفى خاص ومراكز للحجر الصحي.



وبين عوض أن الإجراء الأول بدأ بالحجر البيتي ثم الحجر الصحي الإلزامي للقادمين من الخارج، خاصة من الدول الموبوءة والتي كانت الصين أولها، وتقديم كافة الخدمات لهم، ومن ثم متابعة المصابين بالفيروس طبياً، من خلال تخصيص مستشفى ميداني لهذه الحالات، حيث ساهمت هذه الخطوات في عدم وصول كورونا الى داخل قطاع غزة.



وذكر: مع دخول الإجراءات مرحلتها الثانية، وخروج دفعات من المحجورين صحياً بشكل الزامي، تم إعادة فتح معبر رفح بشكل استثنائي لعودة العالقين في الخارج، بالتنسيق التام مع السلطات المصرية، واستضافتهم في مراكز الحجر التي تم تمديد فترها الى 28 يوماً بدلاً من 14 يوماً، أخذاً بالأحوط.