طولكرم: إتلاف 360 كيلوغراماً من لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك

أتلفت طواقم حماية المستهلك، التابعة لمديرية الاقتصاد الوطني في طولكرم، اليوم الأحد، 360 كيلوغراماً من لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك.





وقال مدير دائرة حماية المستهلك، بسام فريج، إنه تم ضبط الكمية خلال تنفيذ الطواقم الرقابية لجولة تفتيشية مشتركة مع دائرة الزراعة والضابطة الجمركية على أسواق المحافظة، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وبعد المعاينة والفحص، أقر الإتلاف على الفور، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن