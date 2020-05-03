نائب أردني يُهاجم (أم بي سي) بشدة

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رام الله - دنيا الوطن

طالب النائب في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، بمقاطعة قناة (أم بي سي) ومقاطعة أي عمل درامي مغرض، هدفه التأثير سلباً على الحق الفلسطيني، باعتباره "يخدم أجندة العدو المحتل وحلفائهم".



وقال السعود، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "قناة (أم بي سي) التي يدعون عروبتها، هي شريك للمحتل وأعوانه، فكانت خير العون لهم على حساب الحق العربي المطلق، لأنها أقرب لـ"قناة العبرية" في مضمونها والأهداف التي جاءت لأجلها منذ تأسيسها، حيث توجت أفعالها خلال الشهر الفضيل، بمسلسل أشمئز أن أذكر اسمه، بمسلسل أساء لكل الثوابت، ولكل الأعراف ولكل الروابط، داعياً الجميع إلى مقاطعة القناة وإنتاجها، فكلنا أردنيون لأجل فلسطين، وكلنا فلسطينيون لأجل الأردن".



وأضاف: "فلسطين عربية إسلامية، وستبقى طالما وجد النفس العربي الإسلامي، الواقف أمام أية طروحات أو خزعبلات ينطق بها المغرضون".