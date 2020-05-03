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شاهد: محتجون ينطلقون في مواكب احتجاجية بلبنان

شاهد: محتجون ينطلقون في مواكب احتجاجية بلبنان
رام الله - دنيا الوطن
انطلق ظهر اليوم الأحد، مواكب من السيارات من مدينة بيروت باتجاه مدينة طرابلس؛ للتعبير عن احتجاج المشاركين فيها على الأوضاع المعيشية في البلاد.

ووفق موقع (ليبانون ديبايت)، فقد توجهت عشرات السيارات من العاصمة إلى مدينة طرابلس بشمال لبنان، للمشاركة بالإحتجاجات، التي من المقرر أن تنطلق مساء في عاصمة الشمال، تنديداً بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، الذي آلت إليه البلاد. 

 

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