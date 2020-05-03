الكويت تُسجّل أعلى معدل إصابات يومي بوباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الكويت، اليوم الأحد، أعلى معدل إصابات يومي بوباء كورونا المستجد، (كوفید 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضیة.



وقالت وزارة الصحة الكویتیة: "تم تسجیل 364 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4983 حالة"، بحسب وكالة أنباء (كونا).



وأوضح الناطق باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، في المؤتمر الصحفي الیومي، إنه تم تسجیل خمس حالات وفاة، إثر إصابتھا بالمرض؛ لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 38 حالة.



وأضاف السند، أن حالات الوفاة الخمس، ھي لمقیم من الجنسیة الباكستانیة، یبلغ من العمر (61 عاماً)، كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 18 یوماً، والحالة الثانیة لمقیم من الجنسیة الھندیة، یبلغ من العمر (63 عاماً)، كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 10 أیام.



وأفاد أن الحالة الثالثة، ھي لمقیم بنغلادیشي یبلغ من العمر (46 عاماً) كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة بالعنایة المركزة منذ 18 یوماً، والحالة الرابعة لمقیمة من الجنسیة الأردنیة، تبلغ من العمر (54 عاماً) كانت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ یومین، أما الحالة الخامسة، فھي لمقیم ھندي، یبلغ من العمر (43 عاماً) كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة منذ 12 یوماً.



وجدد الدعوة للمواطنین والمقیمین الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصیات وقرارات وزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة، التي تستھدف احتواء الفیروس، والقضاء عليه، موصیاً بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقایة من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمیة المعتمدة عن آخر المستجدات والتطورات.



وكان وزیر الصحة الكویتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق الیوم شفاء 73 حالة؛ لیصبح مجموع عدد الحالات التي شفیت من الإصابة بالمرض في البلاد 1776 حالة.