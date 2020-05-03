دمشق تُدين بشدة تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

دانت دمشق بشدة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية إلى إسرائيل.



ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، أن تلك التصريحات، تأتي في سياق السلوك العدواني التوسعي للاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكه المستمر وازدرائه للشرعية الدولية، وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وخاصة بعد القرار الإسرائيلي، بخصوص القدس والجولان السوري المحتل.



ورأت، أن تلك الانتهاكات، ما هي إلا نتيجة الدعم اللامحدود، الذي تقدمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة للاحتلال، على حساب الحقوق والمصالح العربية.



وطالبت الخارجية السورية، المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للصلف والتمادي الإسرائيلي والأمريكي على الشرعية الدولية، الذي قالت: إنه يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وقال المصدر الرسمي السوري: "إن العدوان الإسرائيلي، يستهدف الأمة بأسرها، ولا أحد بمأمن من شروره".



وطالب بموقف تاريخي مسؤول؛ للذود عن قضايا الأمة ومصالحها، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب.