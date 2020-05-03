شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق 87 محلاً تجارياً وتقبض على 18 شخص بنابلس

الشرطة تغلق 87 محلاً تجارياً وتقبض على 18 شخص بنابلس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة، اليوم في نابلس87 محلاً تجارياً، وألقت القبض على  18 شخصاً، لم يلتزموا بحالة الطوارئ بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ومن ضمن إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية؛ لتطبيق حالة الطوارئ، وحماية للمواطنين ولأبنائهم، وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم، وصحة المجتمع، قامت الشرطة بتشديد إجراءاتها في المحافظة، وأغلقت 87 محلاً تجارياً، وأحضرت 18 شخصاً لم يلتزموا بحالة الطوارئ، من ضمنهم صاحب مقهى انترنت، ونادٍ رياضي.

وأوضحت، أن الشرطة، باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق أصحاب المركبات والمحلات والأشخاص، الذين خالفوا حالة الطوارئ، حسب الأصول.

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