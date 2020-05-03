شاهد.. مصر: مقتل 126 (إرهابيًا) في 22 مداهمة و16 عملية نوعية

وأسفرت العمليات، خلال الفترة الماضية عن النتائج الآتية، وفق (المصري اليوم)، تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً من المتشددين، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما قامت القوات الجوية، باستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ، تستخدمها العناصر (الإرهابية) بالإضافة إلى تدمير عدد (116) عربة دفع رباعي منها (34عربة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي- 62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي- 20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي).واستطاعت القوات المسلحة، اكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق، فيما تم ضبط وتدمير عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر (الإرهابية) خلال أعمال التمشيط والمداهمة.ونحجت القوات المسلحة في القبض على (266) فرداً من المطلوبين جنائياً، والمشتبه بهم.ونتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات، استشهد وأصيب (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر (الإرهابية).هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما في القضاء على (الإرهاب) وإقتلاع جذوره، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر.