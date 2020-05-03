الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فيروس (كورونا) الجديد (باللغتين العربية والانجليزية):

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه لم تُسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن عدد الحالات المؤكدة لا تزال 17 حالة.وأوضحت الصحة، أن الحالات التي شفيت 12 حالة، وعدد الحالات النشطة الموجبة 5 حالات، ولا توجد أي وفاة.وأشارت إلى أنه لم يتم إجراء أي عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما لم يسجل أي إصابة جديدة، وقد بلغ إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة بها 804,4 عينة، منها 787,4 عينة سلبية، و17 عينة إيجابية.