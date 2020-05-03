شؤون فلسطينية

الخضري: صحفيو فلسطين حققوا نجاحات رغم التضييق وفضحوا ممارسات الاحتلال

الخضري: صحفيو فلسطين حققوا نجاحات رغم التضييق وفضحوا ممارسات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
وجه النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، التحية والتقدير لكافة الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية، والنشطاء الصحفيين، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وجدد الخضري في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الأحد 3/5/2020 الاعتزاز والفخر بالكوادر الصحفية والإعلامية التي تؤدي واجبها على أكمل وجه في مختلف الظروف والميادين، وتعاني مرارة الحصار والاستهداف.

وأشار الخضري إلى أن الصحفيين، سلطوا الضوء على المعاناة بسبب الاحتلال وسياساته، وهم جزء من هذه المعاناة، مستذكراً ما قدموه من عشرات الشهداء ومئات الجرحى، فيما لا يزال 18 صحفياً معتقلاً في سجون الاحتلال، يدفعون ضريبة الحقيقة
وفضح ممارسته.

وشدد على أن الصحفيين في مختلف الميادين، حققوا اختراقات ونجاحات، وحصدوا جوائز في مختلف المجالات، رغم التضييق والاعتداء والحصار والملاحقة، وأثبتوا أنهم رغم ذلك قادرون على العطاء والتميز والإبداع.

وأكد الخضري على ضرورة توفير البيئة المناسبة للعمل الإعلامي في فلسطين، من قبل السلطات، وتوفير الدعم الكافي لهم من الجهات ذات الاختصاص.

وأكد الخضري، أهمية وجود حراك فاعل من مختلف النقابات الدولية، والمؤسسات المختصة للضغط على الاحتلال؛ لإطلاق سراح الصحفيين الأسرى في سجونه، ووقف ملاحقة واعتقال الصحفيين.

وأشار إلى أن احترام حرية الصحافة من احترام حقوق وحريات المواطن، مشدداً ضرورة تعزيز دور السلطة الرابعة، وحماية منظومة الإعلام في ظل انتشار وتنوع المنصات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتجديد في العمل الإعلامي؛
ليمارس الصحفي والمؤسسات الإعلامية، دورهم على أكمل وجه.

وأشاد الخضري، بصحفيي فلسطين، وإصرارهم على العمل في مختلف الظروف والنجاح في تغيير الصورة النمطية عربياً ودولياً عن الواقع الفلسطيني، وفضح ممارسات الاحتلال بغزة بالحصار والحرب، وفي الضفة الغربية بالاستيطان والجدار، وبالقدس في محاولات التهويد، واستهداف الأقصى.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تطالب المنظمات الحقوقية بالعمل على حماية الأسرى الصحفيين وإطلاق سراحهم

هيئة الأسرى تطالب المنظمات الحقوقية بالعمل على حماية الأسرى الصحفيين وإطلاق سراحهم

السلطات الإسرائيلية تُوافق على بناء مقبرة للمستوطنين في قرية فلسطينية

السلطات الإسرائيلية تُوافق على بناء مقبرة للمستوطنين في قرية فلسطينية

الاحتلال يُخطر بوقف بناء وهدم منزلين وسقيفة غرب سلفيت

الاحتلال يُخطر بوقف بناء وهدم منزلين وسقيفة غرب سلفيت

الشرطة تغلق 87 محلاً تجارياً وتقبض على 18 شخص بنابلس

الشرطة تغلق 87 محلاً تجارياً وتقبض على 18 شخص بنابلس

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجهاد: سيلفظ التاريخ كل من وظفوا الصحافة لخدمة مشروع التطبيع

الجهاد: سيلفظ التاريخ كل من وظفوا الصحافة لخدمة مشروع التطبيع

فرضت عليه 80 ألف شيكل غرامة.. الأسير باسل صياد يدخل عامه الاعتقالي السادس

فرضت عليه 80 ألف شيكل غرامة.. الأسير باسل صياد يدخل عامه الاعتقالي السادس

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 28 محلاً وتضبط ثلاث مركبات بقلقيلية

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 28 محلاً وتضبط ثلاث مركبات بقلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تطالب المنظمات الحقوقية بالعمل على حماية الأسرى الصحفيين وإطلاق سراحهم

هيئة الأسرى تطالب المنظمات الحقوقية بالعمل على حماية الأسرى الصحفيين وإطلاق سراحهم

الاحتلال يُخطر بوقف بناء وهدم منزلين وسقيفة غرب سلفيت

الاحتلال يُخطر بوقف بناء وهدم منزلين وسقيفة غرب سلفيت

الشرطة تغلق 87 محلاً تجارياً وتقبض على 18 شخص بنابلس

الشرطة تغلق 87 محلاً تجارياً وتقبض على 18 شخص بنابلس

الخضري: صحفيو فلسطين حققوا نجاحات رغم التضييق وفضحوا ممارسات الاحتلال

الخضري: صحفيو فلسطين حققوا نجاحات رغم التضييق وفضحوا ممارسات الاحتلال

الجهاد: سيلفظ التاريخ كل من وظفوا الصحافة لخدمة مشروع التطبيع

الجهاد: سيلفظ التاريخ كل من وظفوا الصحافة لخدمة مشروع التطبيع

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 28 محلاً وتضبط ثلاث مركبات بقلقيلية

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 28 محلاً وتضبط ثلاث مركبات بقلقيلية

الديمقراطية: انهماك الصحفيين بمواجهة (كورونا) لا يشغلهم عن فضح جرائم الاحتلال

الديمقراطية: انهماك الصحفيين بمواجهة (كورونا) لا يشغلهم عن فضح جرائم الاحتلال

الشرطة الفلسطينية تبدأ بتنظيم دخول المواطنين العالقين بالأردن

الشرطة الفلسطينية تبدأ بتنظيم دخول المواطنين العالقين بالأردن

منوعات

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد &#34;أم هارون&#34; ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

MBC ترد على اتهامها بالتطبيع بعد "أم هارون" ومشهد ناصر القصبي المسيء للفلسطينيين

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

شاهد: اللقطات الأولى لياسمين صبري وأبو هشيمة من شهر العسل

شاهد: غضب من برنامج تلفزيوني أساء لزوجة الرسول

شاهد: غضب من برنامج تلفزيوني أساء لزوجة الرسول

شاب وسيم يخطف الأضواء في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاب وسيم يخطف الأضواء في "رامز مجنون رسمي"

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

مريم حسين تستغيث بحكام الإمارات ليحموها من صالح الجسمي.. ورد مُفاجئ من الأخير

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

شاهد: لماذا قبل رامز جلال رأس بدرية طلبة خلال المقلب؟

صدمة لجمهور عمرو واكد بسبب تمثيله مع ميا خليفة

صدمة لجمهور عمرو واكد بسبب تمثيله مع ميا خليفة

بشرى تسقط في موقع تصوير مسلسلها.. والطبيب: &#34;الدم لا يصل إلى المخ&#34;

بشرى تسقط في موقع تصوير مسلسلها.. والطبيب: "الدم لا يصل إلى المخ"

متحدث MBC يحسم الجدل حول إيقاف &#34;رامز&#34;.. ويكشف حقيقة تدخل السعودية بوقف باسم يوسف

متحدث MBC يحسم الجدل حول إيقاف "رامز".. ويكشف حقيقة تدخل السعودية بوقف باسم يوسف

عربي

شاهد: محتجون ينطلقون في مواكب احتجاجية بلبنان

شاهد: محتجون ينطلقون في مواكب احتجاجية بلبنان

الكويت تُسجّل أعلى معدل إصابات يومي بوباء (كورونا)

الكويت تُسجّل أعلى معدل إصابات يومي بوباء (كورونا)

دمشق تُدين بشدة تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ في الضفة

دمشق تُدين بشدة تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ في الضفة

القضاء العراقي: نتعرض لضغوط لتبرئة سياسيين فاسدين

القضاء العراقي: نتعرض لضغوط لتبرئة سياسيين فاسدين