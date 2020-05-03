الجهاد: سيلفظ التاريخ كل من وظفوا الصحافة لخدمة مشروع التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

وجه المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مصعب البريم، اليوم الأحد، التحية لكل العاملين في درب الحقيقة من صحفيين وإعلاميين، وخصّ بالذكر الصحفيين الأسرى والشهداء، الذين قدموا أرواحهم وأعمارهم، وجندوا وقتهم وجهدهم لخدمة القضية الفلسطينية، وإنصاف شعبهم المظلوم.



وأكد البريم في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن كل الذين اختاروا، أن يوظفوا الصحافة والرأي العام والإعلام لخدمة الاحتلال والمستعمرين، ولمشروع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وأعداء الأمة، سيلفظهم التاريخ، وسيسجل أسماءهم في قوائم العار والخيانة.



وختم: أتوجه بالتحية لكل رأي حر، وصحافة عربية وإسلامية عالمية، اختارت أن تقف في وجه المحتل، وأن تنصف أصحاب الحق والمظلومين في كل مكان".