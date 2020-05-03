فرضت عليه 80 ألف شيكل غرامة.. الأسير باسل صياد يدخل عامه الاعتقالي السادس

دخل الاسير المقدسي، باسل خليل الصياد من بلدة الطور، اليوم الأحد، عامه الاعتقالي السادس على التوالي، داخل سجون الاحتلال.



وكان باسل قد اعتقل بتاريخ 3/5/2015 وأدانته المحكمة الاحتلالية بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة ست سنوات ونصف، وفرضت عليه غرامة مالية باهظة جداً بقيمة 80 ألف شيكل، وقد تنقل في عدة سجون، ويقبع حالياً في (سجن النقب الصحراوي).











رام الله - دنيا الوطن