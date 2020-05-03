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تونس.. (روبوت) لرعاية مرضى كورونا

تونس.. (روبوت) لرعاية مرضى كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستخدم أحد المستشفيات التونسية، (روبوت) لرعاية مرضى وباء (كورونا) المستجد القاتل.

وقال موقع إذاعة (بنزرت إف إم): "إن ذلك جاء لتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين".

ويسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب، وفحص الحرارة، ومستوى الأكسجين في الدم.

وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان على المرضى بدون الاقتراب منهم.

وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم أمراض الرئة، في مستشفى عبد الرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس: إن الروبوت "يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض، وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبي".

في سياق متصل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر (روبوت) يجوب شوارع العاصمة التونسية،
 ويدعو إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي على خلفية انتشار فيروس (كورونا).

ويبين الفيديو كيف يجوب (روبوت)، المصمم على شكل مدرعة صغيرة على أربع عجلات الشوارع، ويستوقف المارة المخالفين للوائح الحجر الصحي، ويخضعهم للاستجواب.

ويوجه الروبوت، الذي صممه مهندسون تونسيون، والمسير من غرفة عمليات وزارة الداخلية، نداءات عبر مكبر صوت لاصق أوامر إلى المواطنين، بالامتثال للقانون وملازمة البيوت للحد من انتشار عدوى فيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) والحفاظ على الأرواح.

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