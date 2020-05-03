الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 28 محلاً وتضبط ثلاث مركبات بقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة، اليوم الأحد، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ثلاث مركبات، وأغلقت 28 محلاً تجارياً، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وأثناء قيام دوريات الشرطة، تساندها الأجهزة الأمنية، بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها، فقد تم ضبط 3 مركبات لحركتها دون مبرر، كما تم إغلاق 28 محلاً تجارياً في بلدة عزون ومدينة قلقيلية؛ لعدم الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأضافت أن الشرطة و بالشراكة مع كافة الأجهزة الأمنية، ماضية بجهودها التي تهدف لتطبيق قرارات حالة الطوارئ، داعية المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وموعده، والالتزام في بيوتهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم.