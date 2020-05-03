بدء تسيير رحلات طيران من مدن أوروبية لأبو ظبي اعتباراً من يونيو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت "ويز إير" الأوروبية للطيران منخفض التكلفة في بيان، اليوم الأحد: إنه من المتوقع، أن تبدأ تسيير رحلات هذا العام في إطار مشروع مشترك مزمع، مقره أبو ظبي.



وحسب (رويترز)، أضافت "ويز إير": "إن المشروع المشترك مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة، والمعلن في كانون الأول/ ديسمبر، يهدف إلى بدء تسيير رحلات جوية إلى أوروبا، وشبه القارة الهندية، والشرق الأوسط وإفريقيا، كانت متوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".



وستبدأ (ويز إير) رحلات من مدن أوروبية إلى أبو ظبي اعتباراً من حزيران/ يونيو، قائلة: "إن ذلك سيكون تكملة لإطلاق المشروع المشترك".



وتبدأ "الإمارات للشحن الجوي" اعتباراً من اليوم الأحد، تشغيل خدمة شحن إلى نيوزيلندا، بمعدل أربع رحلات أسبوعياً للمساعدة في ربط الشركات النيوزيلندية مع أسواقها الرئيسة حول العالم.



ومن المقرر، أن تشغل الإمارات للشحن الجوي ثلاث رحلات أسبوعياً "دبي- أوكلاند- ملبورن- دبي" ورحلة واحدة أسبوعياً "دبي- سيدني- كرايستشيرش- سيدني- دبي" باستخدام طائرات الركاب البوينغ 777-300ER.