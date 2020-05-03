استئناف الدراسة في إسرائيل للمراحل الابتدائية والثانوية العامة

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رام الله - دنيا الوطن

بعد حوالي شهر ونصف من تعطيل العملية التعليمية، بسبب تفشي فيروس (كورونا)، سيتم اليوم استئناف العملية التعلمية، وبشكل تدريجي في إسرائيل، بناءً على قرارات الحكومة، وتوصيات وزارتي التعليم والصحة.



وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن طلاب صفوف المراحل الابتدائية، من الأول حتى الثالث، وطلاب الثانوية العامة، والمدارس الخاصة، سيعودون اليوم لمقاعد الدراسة.



وقالت القناة: "إن استئناف العملية التعليمية، سيكون بشكل تدريجي، وضمن إجراءات وقائية صارمة، فرضتها وزارة الصحة الإسرائيلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم".



وأضافت القناة: "إن عدداً من المدن والبلدات والمجالس المحلية في البلاد، بينها بلدات ومجالس الوسط العربي في إسرائيل، قرروا عدم أرسال أبنائهم للتعليم، خوفاً من إصابتهم بالفيروس".



وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت نهاية الأسبوع الماضي، على سلسلة تسهيلات جديدة على حركة السكان، التي كانت مفروضة بسبب (كورونا)، بينها العودة التدريجية إلى مقاعد الدراسة.