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دولي

أمريكا: أكثر من 1400 وفاة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

أمريكا: أكثر من 1400 وفاة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة، تجاوز الـ 1400 شخص خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

وقالت الجامعة في بيان لها: "خلال هذه الفترة من الوقت ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بـ 1435 وفاة جديدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)​​​.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس (كورونا) أوائل شهر شباط/ فبراير، الدولة الأكثر تضرراً من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت أكثر من 67 ألف وفاة، وأكثر من مليون و160 ألف إصابة.

وفي وقت سابق، سمحت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (FDA) باستخدام عقار (ريمديسيفير) الخاص بعلاج مرض إيبولا، لعلاج المصابين بفيروس (كورونا) في حالات الطوارئ.

ويعني ذلك، أنه بات بالإمكان منح الدواء المضاد للفيروسات للمرضى، الذين ينقلون إلى المستشفى مع أعراض (كوفيد- 19) الحادة.

لكن منح "إدارة الغذاء والدواء" التفويض باستخدام الدواء في حالات الطوارئ لا يعني نيله موافقة رسمية، إذ يتطلب ذلك مراجعة على مستوى أعلى.

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