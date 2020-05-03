المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 217 جنديًا أصيبوا بفيروس (كورونا) حتى الآن





وذكر الناطق، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية)، أن 217 جنديًا، أصيبوا حتى الآن بعدوى الفيروس، شفي منهم 120 جنديًا، بينما بلغ عدد المصابين حالياً 97 مصاباً، جميعهم بحالة جيدة.













رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي، الليلة الماضية، عن الإحصائية الأخيرة لأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بصفوف الجيش.