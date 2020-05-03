الشرطة الفلسطينية تبدأ بتنظيم دخول المواطنين العالقين بالأردن

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصلت أولى الدفعات من المواطنين الفلسطينيين، العالقين والقادمين من الأردن، صباح اليوم الأحد، إلى استراحة أريحا، حيث اتخذت الشرطة وإدارات المعابر والحدود، كافة الإجراءات لاستقبالهم، وبالشراكة مع وزارة الصحة والخدمات الطبية والمؤسسات الشريكة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه من المتوقع دخول ما يقارب 500 مواطن اليوم، فيما تتواصل حركة الدخول للعالقين، حتى الخميس المقبل، وبدأت الشرطة بإجراءات التسجيل، ومتابعة الحافلات، فيما باشرت الجهات الطبية بإجراءات الفحص والفرز وأخذ العينات اللازمة، ومن ثم سيتم متابعة نقلهم كل إلى محافظته، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وحسب البروتوكول المعتمد من الجهات ذات العلاقة.



وأفادت الشرطة، بأن مدير شرطة (معبر الكرامة) العقيد مصطفى دوابشة، ومدير الصحة الدكتور أرب عناني، ومدير الخدمات الطبية العسكرية، العقيد محمود وحيدي، وبمشاركة العشرات من الطواقم الطبية والأمنية والطب الوقائي وغيرهم، أشرفوا على استقبال القادمين من العالقين، بما يسهم في تنظيم الإجراءات، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية القادمين وعائلاتهم والمواطنين بشكل عام، من خطر وباء (كورونا).