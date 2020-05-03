الشرطة تضبط 34 مركبة وتُغلق 10 محال تجارية وتقبض على شخصين بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة 34 مركبة، كان منها أربع مركبات غير قانونية وأغلقت 10 محال تجارية، وألقت القبض على شخصين؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة، نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على المحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة؛ للتأكد من ضمان تنفيذها التعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.



وتخلل ذلك ضبط 34 مركبة، وإغلاق 10 محال تجارية، وإلقاء القبض على شخصين؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.