أبو نعيم: عدم وجود إصابات (كورونا) داخل القطاع لا يعني أننا سنتراخى ونتساهل

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة: إن عدم وجود إصابات بفيروس (كورونا) داخل قطاع غزة، لا يعني أن وزارته ستتراخى، أو تتساهل في الإجراءات الوقائية.وأضاف أبو نعيم، خلال اللقاء مع الوجهاء والمخاتير بمدينة غزة، ونشر تفاصيله موقع وزارة الداخلية: "نستشعر الخطر الكبير من فيروس (كورونا) في حال وقوع إصابة واحدة داخل القطاع؛ لأنها تعنى سرعة انتشار العدوى في ظل حالة الكثافة السكانية في غزة، لذلك علينا رفع مستوى الاحتياط والوقاية".ودعا للوصول إلى ثقافة ارتداء الكمامة، والتباعد لدى جميع المواطنين في جميع المرافق العامة والخاصة، مضيفًا: "لكننا لم نصل حتى اللحظة إلى هذه الحالة".وأوضح أبو نعيم، أنه "تم السماح بفتح المطاعم في حدود الإجراءات والشروط التي وضعتها الجهات الحكومية المختصة، والتي تضمن التباعد وعدم الاكتظاظ، واتخاذ تدابير الوقاية والسلامة".