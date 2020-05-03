روحاني: لا أحد يعلم متى سينتهي وباء (كورونا) وعلينا الاستعداد للأسوأ

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: "يتعين علينا أن نعد أنفسنا لأسوأ الظروف من حيث إعداد المشافي والكوادر والمعدات الطبية، لأنه لا أحد يعلم متى سيتم القضاء على فيروس كورونا".



وأوضح روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس (كورونا)، الذي عقد، اليوم الأحد، أن الظروف في إيران باتت مناسبة، لكن لا تزال على مسافة من تحقيق المطلوب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما تطرق روحاني إلى الوضع العالمي في ظل تفشي فيروس (كورونا)، وقال: "إن السياسة الدولية بعد (كورونا) ستكون مختلفة عما كانت قبله، وستختلف التجارة العالمية والاستثمارات".



ورغم تراجع عدد الوفيات والإصابات في إيران، إلا أن وزارة الصحة، حذرت أمس السبت، من أن البلاد ستواجه موجتين جديدتين على الأقل من جائحة فيروس (كورونا) في المستقبل.