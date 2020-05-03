التنمية الاجتماعية: حماس منعت موظفينا من دخول مقر الوزارة بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة التنمية الاجتماعية: إن "حركة حماس، منعت، اليوم الاحد، موظفي وزارة التنمية الإجتماعية التابعين للسلطة الفلسطينية، من دخول مقر الوزارة في مدينة غزة".



ووفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية، فقد "حمّل وكيل وزارة التنمية داود الديك حركة حماس المسؤولية كاملة عن توقف خدمات الوزارة في المحافظات الجنوبية".



وأضاف: "حماس التي تسيطر بالقوة على مقر الوزارة تنصلت من الاتفاق الذي أبرم بخصوص تمكين موظفي الوزارة من ممارسة مهامهم خدمة للشرائح الفقيرة والمهمشة بكل نزاهة وشفافية وبدون تمييز".



وذكر الديك أنه "بالنظر الى ما آلت إليه الأمور، وما اقدمت عليه حركة حماس، فلتتحمل إذا مسؤولياتها كاملة على القطاع الاجتماعي، بكل ابعاده ومستوياته، ولكل الفئات الاجتماعية".